بالفيديو.. وفاة إمام مسجد على منبر الجمعة بماليزيا

سعيد العجل(صدى):

توفي أمس الجمعة إمام جامع في ماليزيا أثناء إلقائه الخطبة ، وذلك على المنبر، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام ماليزية.

وبحسب الوسائل فإن الخطيب والذي يسمى يعقوب هاشم (68 عاماً)، توفي على منبر مسجد ” البخاري ” في مدينة ” ألورستار ” بولاية قدح الواقعة شمالي غرب ماليزيا.

هذا وقد ذكرت مواقع ماليزية أن الخطيب ” هاشم ” قد وصل إلى المستشفى متوفىً، بعد فشل محاولات إنقاذه .

وذكر أحد المصلين الذين حضروا خطبة الجمعة ، أن من بين الحضور أطباء قاموا بإنعاشه ، إلا أنه فارق الحياة .