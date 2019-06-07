  • السبت 8

    يونيو

  1. الرئيسية
  2. منوعات
  3. بالفيديو.. وفاة إمام مسجد على منبر الجمعة بماليزيا

بالفيديو.. وفاة إمام مسجد على منبر الجمعة بماليزيا

بالفيديو.. وفاة إمام مسجد على منبر الجمعة بماليزيا
سعيد العجل(صدى):

توفي أمس الجمعة إمام جامع في ماليزيا أثناء إلقائه الخطبة ، وذلك على المنبر، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام ماليزية.

وبحسب الوسائل فإن الخطيب والذي يسمى يعقوب هاشم (68 عاماً)، توفي على منبر مسجد ” البخاري ” في مدينة ” ألورستار ” بولاية قدح الواقعة شمالي غرب ماليزيا.

هذا وقد ذكرت مواقع ماليزية أن الخطيب ” هاشم ” قد وصل إلى المستشفى متوفىً، بعد فشل محاولات إنقاذه .

وذكر أحد المصلين الذين حضروا خطبة الجمعة ، أن من بين الحضور أطباء قاموا بإنعاشه ، إلا أنه فارق الحياة .


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *