صحافيو الوطن يشارك في مبادرة ” فرحة عيد ” لذوي الإعاقة بمركز التأهيل الشامل

سعيد العجل(صدى):

من مبدأ الشراكة والمسؤلية المجتمعية شارك ملتقى صحافيو الوطن بمبادرة (فرحة عيد)بدعوة من مركز التأهيل الشامل للإناث بالملز وذلك يوم الجمعة ١٤٤٠/١٠/٤هـ الموافق ٢٠١٩/٦/٧م

وقد بدأ الحفل عند الساعة الرابعة عصراً وتوافد أهالي منسوبي المركز وحضور نزلاء المركز وذلك بتوزيع الحلويات والعيديات على الحضور والنزلاء وتقديم الأنشطة والفعاليات الترفيهية والاجتماعية وذلك ضمن البرامج المخصصة للنزلاء، وللإخصائية والمدير المكلف في مركز التأهيل الشامل

أ. فاطمة القحطاني.

دور كبير في تفعيل هذه المبادرة حيث قالت: سعدنا بحضور الضيوف والمنسوبين وذوي أهالي النزلاء والجهات الإعلامية في تغطية معايدة الحالات لذويهم في حفل المعايدة ومشاركة عدد من الأخوات من الأسر المنتجة لأدخال الفرح والسرور على المقيمين في المركز .

ومثّل ملتقى صحافيو الوطن الأستاذة حبيبه المغربي عضو الملتقى التي عبرت عن سعادتها بهذه المناسبة ومشاركة ومساهمة ملتقى صحافيو الوطن بهدايا للنزلاء والحضور .

وفي ختام الحفل كرمت إدارة التأهيل الشامل للإناث ملتقى صحافيو الوطن صاحب المبادرة لمساهمتهم المجتمعية في انجاح هذه الفعالية لأدخالهم الفرح والسرور على هذه الفئة الغالية على قلوبنا.