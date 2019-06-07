السنيدي رئيسا فخريا لمؤتمر دولي بالقاهرة

محمد السعران(صدى):

اختير عضو وممثل السعودية في مجلس الشباب العربي بجامعة الدول العربية الدكتور علي السنيدي رئيسا فخريا للمؤتمر الدولي للضغوط الأسرية والنفسية وآلية التعامل معها بالقاهرة خلال الفترة من ٢٩ /٧ وحتى ١ / ٨ /٢٠١٩ والذي تنظمه شركة شمس العرب للتدريب وتنظيم المؤتمرات الدولية وسوف يتم تكريمه على هامش المؤتمر تكريما خاصا لجهوده التى يبذلها داخل وخارج المملكة فى الشأن العام ودعم الشباب والمجتمع.

وكان الدكتور على قد شارك فى المؤتمر السابق الذى تم على ارض السلام بشرم الشيخ خلال شهر أبريل الماضى والذي كان استراتيجية التخطيط الاستراتيجي للأسرة وانعكاسه على التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدول الأفروأسيوية وتم تكريمه بدرع التميز والعطاء عن مجموع إسهاماته فى خدمة المجتمع العربى والشباب وقطاعات المجتمع المختلفة.