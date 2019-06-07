بمناسبة العيد..محافظ أملج يرعى سباق الهجن بميدان الحوراء

محمد السعران(صدى):

املج _رعى محافظ أملج زياد بن عبدالمحسن البازعي مساء امس الجمعة سباق الهجن بميدان الحوراء شمال المحافظة بمناسبة عيد الفطر المبارك الذي نظمه نادي الهجن باملج .

حيث اقيم السباق لمسافة 5 كم شوط الزمول حقق المركز الاول سفر عقاب الشريف من الطايف والثاني فايز عيد الجهني والثالث عبدالقادر جلاب ، كما انطلق شوط الجذاع استعراضي للهجن التي تزينت بالاشدة والميركة والخِرج التي كان وركابها مجموعة من الشباب وحقق المراكز الثلاث ابناء سليم مسعود الفايدي.

وكان قد اقيم سباق في الفترة الصباحية شوط رئيسي للجداع حقق المركز الاول نايف مسلم البلوي والثاني المضمر الذهبي سليم مسعود الفايدي والثالث سفر غالب الشريف.

وفي الختام سلم راعي الحفل الجوائز على المراكز الاولى كما سلم جوائز الاشواط وشهادات تكريم الداعمين بحضور رئيس نادي #هجن_أملج مفلح بن صبيان الفايدي الذي بدوره قدم شكره وتقديره لمحافظ املج على دعمة المتواصل لهذه الرياضة العريقة وهذا الميدان خاصة .