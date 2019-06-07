وفاة شخص وإصابة 4 آخرين إثر حادث تصادم بالباحة

الباحة(صدى):

صرح المتحدث الرسمى لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة عماد منسي الزهراني وقوع حادث تصادم مساء اليوم الجمعه ونتج عنها 4 اصابات وحالة وفاة.

وبالتفصيل أكد الزهراني أن غرفة العمليات تلقت بلاغاً على الرقم الموحد 997 في تمام الساعة 18:39 مساءاليوم الجمعه عن حادث تصادم الموقع الحجره امام محطة الجوال وتم توجيه ثلاث فرق اسعافيه من الهلال الاحمر للموقع وعند وصولهم ومسح الموقع أتضح بوجود اربع اصابات بالموقع اصابتين متوسطه واصابتين بسيطه، تم التعامل مع الاصابات اسعافياً بالموقع ونقلت من قبل فرق الهلال الاحمر الى مستشفى اضم العام وكانت الاصابه الخامسه متوفياً بالموقع لطفل .