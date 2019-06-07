فين بالور يحقق لقب إنتركونتيننتال في عرض Super Show Down

نواف السالم(صدى):

تمكن نجم الـWWE فين بالور من الفوز بلقب إنتركونتيننتال، اليوم الجمعة، وذلك في ثاني نزالات عرض الـSuper Show Down.

في حين حافظ المصارع سيث رولينز نجم الـWWE على لقب بطولة اليونيفرسال، وذلك بعد التغلب على منافسه بارون كوربن في أولى نزالات عرض الـSUPER SHOW DOWN في جدة.

والجدير بالذكر نجم WWE “ جولدبيرغ ” سيظهر اليوم لأول مرة في المملكة في مواجهة “ أندرتيكر ” ، كما تواصل عمليات بيع تذاكر العرض في منافذ البيع الخارجية في ملعب الجوهرة.