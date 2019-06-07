” دوائي ” توضح حقيقة شائعة خطر أدوية فوبيا الطيران

علي القحطاني(صدى):

أوضحت الجمعية السعودية للتثقيف الدوائي (جمعية دوائي)، حقيقة تصريح الطيار المدني الكابتن عبدالله بن صالح الغامدي، اليوم الخميس، بخصوص مرضى فوبيا الطيران.

وقالت الجمعية ” : يصاحب الطيران أو بعض الأماكن المرتفعة لدى بعض الأشخاص حالات مختلفة من الاضطرابات النفسية ومنها القلق واضطرابات المزاج وغيرها من الاضطرابات المختلفة، ومن الحالات المصاحبة للقلق والمصنفة من منظمة الصحة العالمية الخوف من الطيران أو فوبيا الطيران (Phobia of Flying) ونوبات الهلع (Panic Attacks) والتي تحتاج في حالات معينة إلى تدخل في العلاج السلوكي وكذلك الدوائي.

وأضافت : توقف العلاج في هذه الحالات قد يؤدي إلى تفاقم الحالة للمصاب بفوبيا الطيران (القلق) – لا سمح الله -، مؤكدة أن منها عدم التوقف أبدًا عن استخدام الأدوية الموصوفة لمثل هذه الحالات وضرورة الالتزام بتوصيات الطبيب المعالج.

وتابعت : كذلك أهمية دعم الأسرة والأصدقاء لمن يعاني فوبيا الطيران. وعدم استخدام الأدوية الوصفية من دون وصفة طبية ومراجعة الطبيب المختص لما قد يكون لها من أعراض جانبية. كما نوهت بضرورة استشارة الصيدلي والاطلاع على النشرة الداخلية في حالة الأدوية اللاوصفية.

وكان الغامدي قد قال : إنه لا حقيقة لوجود حبوب أو أدوية تطرد الخوف من الطائرات أو تعالج مرضى فوبيا الطيران، مقدما نصيحة للمسافرين بعدم محاولة العلاج وتجنب الأدوية التي يوصفها البعض لهذه الفوبيا.

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