وظائف على بند الأجور في الإدارة العامة للتعليم بحائل

فاطمة المالكي(صدى):

أطلقت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل عن توفر عدد من الوظائف الشاغرة على (بند الأجور) والمستخدمين (للرجال والنساء) بالمسميات التالية:سائق، سائقة، مستخدمة، مراسل مكتبي، مراسلة مكتبية، قهوجي، مصور، مصورة، مصمم جرافيك، مصممة جرافيكس

وتضمنت الشروط العامة: أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية، أن يكون مسجلاً في برنامج ساعد في وزارة الخدمة المدنية، أن يكون حسن السيرة والسلوك وألا يكون لديه سوابق لدى الجهات الأمنية، سلامة الحواس وعدم وجود إعاقة تمنع عن العمل، أن يكون المتقدم من سكان المنطقة المتوفر بها الوظيفة.

بالإضافة إلى إجتياز المقابلة الشخصية بعد المفاضلة وإجتياز الكشف الطبي بعد المقابلة، أن لا يقل العمر عن 20 ولا يزيد عن 50 سنة، رخصة قيادة سارية المفعول (لوظائف سائق).

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