” بيتزي ” يفكر في التعاقد مع لاعب نادي الهلال سيروتي

نواف السالم(صدى):

كشفت تقارير أرجنتينية أن نادي سان لورينزو الأرجنتيني وبطلب من مدربه أنطونيو بيتزي يريد التعاقد مع لاعب نادي الهلال الأرجنتيني إزكويل سيروتي.

وأوضحت التقارير الأرجنتينية أن بيتزي بدأ يفكر في التعاقدات الجديدة لنادي سان لورينزو من أجل تدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ويذكر أن سيروتي جاء إلى نادي الهلال في صيف 2018 قادماً من سان لورينزو وخرج إعارة إلى إنديبندينتي مقابل 500 ألف دولار وقدم مستويات متفاوتة حيثُ مر بهبوط وصعود، ولعب 18 مباراة وسجل هدفًا في مباراة ودية ضد جيمناسيا في الصيف.