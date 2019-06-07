أمريكا تفتح النار على تركيا وتعطيها مهلة للتراجع عن صفقة S400

واشنطن(صدى):

فتحت أمريكا النار على تركيا، لافتة إلى أنه ستهمل تركيا إلى غاية 31 يوليو للتراجع عن صفقة منظومة S400 الروسية، وبعد انتهاء المهلة سيتم تعليق مشاركة تركيا في برنامج F-35 بحلول 31 يوليو.

وقال وزير الدفاع الأميركي بالوكالة إن أغلب الطلبة الأتراك المشاركين في التدريب على أنظمة f35 لن يستطيعوا إكمال دورات التدريب ولن نوصي بالبدء في دورات جديدة.

وتابع وزير الدفاع : ” ترامب وعد بتعزيز التجارة الثنائية مع نركيا من 20 مليار دولار إلى 75 مليار دولار إلا أن ذلك سيكون تحديا إذا فرضت الولايات المتحدة عقوبات بموجب قانون مكافحة أعداء أميركا “.

وأكد على أن صفقة الـS400 ستعيق تعزيز أو الحفاظ على تعاون تركيا مع الولايات المتحدة وحتى مع الناتو.

وأضاف : ” هناك تصميم متفق عليه من قبل الحزبين في الكونغرس لفرض عقوبات على تركيا بموجب قانون مكافحة أعداء أميركا في حال حصول تركيا على صفقة S400 “.