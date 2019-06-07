وظائف في جمعية الأنامل المبدعة بجازان

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت جمعية الأنامل المبدعة للحرف والمهن، عن وظائف إدارية شاغرة (للنساء) ، من حملة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الجمعية الرئيسي في منطقة جازان بمسمى مديرة للجمعية، محاسبة، باحثة.

وأوضحت الجمعية أن الشروط المطلوبة هي: ألا يقل العمر عن (22) سنة، ولا يزيد على (38) سنة، أن يكون المؤهل الدراسي بكالوريوس، لا تقل الخبرة عن سنة بالإدارة والعمل الإداري، إجادة تامة بالحاسب الآلي، التفرغ التام للوظيفة.

وأكدت الجمعية أن على الراغبات بالتقديم إرسال السيرة الذاتية مع ذكر المسمى الوظيفي في العنوان، وذلك على البريد الإلكتروني التالي: [email protected]