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بالصور فعاليات مميزة للرياضات اللاسلكية خلال عيد الفطر المبارك

بالصور فعاليات مميزة للرياضات اللاسلكية خلال عيد الفطر المبارك
محمد السعران(صدى):

اختتم الاتحاد السعودي للرياضات اللاسلكية والتحكم عن بعد ” تحكم ” أمس فعالياته التي نظمها بمناسبة عبد الفطر المبارك واستمرت على مدى 3 أيام في مقر “تحكم” ببنبان ، بحضور ومتابعة رئيس الاتحاد سعود الفغم .

واشتملت فعاليات العيد على عروض منوعة للسيارات والطائرات اللاسلكية ، إضافة إلى إتاحة الفرصة للزوار من مختلف الأعمار لممارسة الرياضات اللاسلكية ، كما اشتملت الفعاليات على عروض لنادي فرسان الوطن للخيل ، ومسرح الطفل الترفيهي الذي جذب الأطفال وقدم لهم الهدايا بهذه المناسبة.

وشارك مستشفى مدينة الملك سعود “ الشريك الطبي للاتحاد ” بجناح توعوي تم خلاله الفحص الطبي للسكر والضغط .

 

 


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