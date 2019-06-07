حذاء جديد من أديداس يثير الغضب في الكويت: ” العالم أنهبلت ” (فيديو)

خالد الظفيري(صدى):

شهد أحد المحلات التجارية في مجمع أفنيوز بالكويت ازدحام ضخم تسبب في إثارة غضب المواطنين بشكل كبير.

وجاء الازدحام وتكدس الطوابير أمام المحل على خلفية طرح حذاء جديد كم أديداس، حيث أقبل المواطنون بكثافية غير متوقعة لشراء الحذاء.

ووصف المواطنون في الكويت ما يحدث بأنه أمر سخيف جدًا، حيث قال أحد المواطنون: ” يا جماعة كل هالزحمة بالاڤنيوز من الساعة 7 الصبح عشان عزكم الله منزلين جوتي اديداس جديد “.

وقال أخر: ” العالم انهبلت ولا من صجها، طوابير واقفة جنهم منحاشين من حرب واخرتها عشان جوتي اديداس عزكم الله نازل! والله ان اهل العقول في راحة “.