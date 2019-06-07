أهالي نعجان تحتفل بعيد الفطر المبارك

سعيد العجل(صدى):

انطلقت فعاليات احتفالات عيد الفطر المبارك بدعم عدد من الجهات والشركات والدوائر الحكومية المشاركة وشركاء النجاح، حيث استقبل محافظ الدلم من أهالي ووجهاء نعجان وأعضاء اللجنة المنظمة وأعضاء لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بنعجان ، وتم تقديم باقة ورد من احد أعضاء مبادرة أصدقاء ذوي الإعاقة ،حيث بدأ الحفل بالمقدمة للأستاذ ” عبدالله ناصر الجميعة ” والتي شكر فيها الحضور وثمن مشاركاتهم ، تلاها خير كلام القرآن الكريم مع الأستاذ: ” محمد بن عيسى الجميعة ” .

بعد ذلك ألقى الأستاذ الدكتور ” عبدالعزيز محمد العثمان ” كلمةً نيابة عن الأهالي رفع فيه أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي عهده الأمين ولسمو أمير منطقة الرياض والأسرة المالكة والشعب السعودي والأمة الإسلامية بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، سائلاً الله أن يتقبل من الجميع الصيام والقيام وأن يديم على وطننا الغالي نعمة الأمن والأمان.

ثم قصيدة شعرية بعنوان ” عز الإسلام ” ألقاها الشاعر ” إبراهيم عبدالله الحماد “.

ثم تم تكريم الداعمين و الجهات المشاركة وشركاء النجاح ، بعدها العرضة السعودية شارك فيها محافظ محافظة الدلم والأهالي وفي الختام تناول الجميع طعام العشاء.

وأوضح رئيس اللجنة المنظمة الأستاذ عبدالعزيز بن ابراهيم العميرة أن هذه المشاركة والجهد المتميز يوضح مدى تعاون وحب أهل نعجان فيما بينهم وأدخال السرور والسعادة على الجميع .

منوها” العميرة” بتعاون القطاعات الأخرى على تقديم كافة الخدمات لانجاح الاحتفال ودعم المؤسرين لهذه المناسبة السعيدة.

وأضاف أن اللجنة تتطلع إلى تقديم الكثير من البرامج والأنشطة المهمة التى تخدم أهالي نعجان .

مقدما شكره وتقديره لكل من ساهم فى إنجاح الحفل.

داعيا الله رب العالمين التوفيق لبذل قصاري الجهود لخدمة أفراد المجتمع فى ظل حكومتنا الرشيدة رعاها الله تعالى .