بالصور.. رجل يجمع 4000 قوقعة لإسعاد زوجته ويتحول منزلهما إلى متحف

ويلينغتون(صدى):

جمع رجل من نيوزلندا، مئات القواقع البحرية الملونة بألوان قوس قزح من نوع باوا، من الشاطئ المحلي؛ وذلك من أجل زوجته “ ميرتل ” ، ليكون مجموعةً رومانسيةً من القواقع وصل عددها إلى أكثر من 4000 قوقعة.

وزخرف الزوجان منزلهما الهادىء بالقواقع البحرية المذهلة، إلى الحد الذي بات فيه مكاناً جاذباً للسياح، وفي 2007، وبعد مرور بضع سنوات على وفاة الزوجين، وافقت أسرتهما على إعارة مجموعة “ فلوتي ” و ” مارتل ” للأشخاص المهتمين بما في ذلك 1234 قوقعة بحرية إلى متحف كانتربري.

ويذكر أن الزوجان من أشهر مواطني بلدة بلاف، وهي بلدة صيد صغيرة في نيوزيلندا؛ بسبب كنزهما غير العادي، ورحبا بمليون زائر في بيتهما، واستقبلا الزائرين شخصياً، وتبادلا القصص حول جمعهما وشغفهما بالقواقع.