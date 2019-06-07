أنور قرقاش: الإمارات تؤيد التحقيق في مذبحة السودان

أبو ظبي(صدى):

كشف وزير الدولة الإماراتي للشئون الخارجية أنور قرقاش، اليوم الجمعة، عن تأييد الإمارات للتحقيق في المذبحة التي وقعت في السودان، موضحًا أنهم يشعرون بالقلق إزاء ما يحدث في السودان.

وأضاف ” قرقاش ” في مؤتمر جلوبسيك الأمني: ” نشعر بقلق إزاء المذبحة التي شهدناها، وندعم الدعوات لإجراء تحقيق مناسب “.

وتابع : ” نعتقد أن السودان لديه قضايا معقدة، ونقر بأنه بعد حكم البشير الذي استمر 30 عامًا لن تكون لديكم معارضة موحدة، والحوار هو السبيل الوحيد للمضي قدمًا “.

وقُتل في السودان 113 شخصًا خلال اجتياح مخيم اعتصام، يوم الاثنين، بينما تقول الحكومة إن عدد القتلى 61، بينهم 3 من قوات الأمن.