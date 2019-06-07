المغنية دولي بارتون : أنام بالمكياج وأنظف وجهي صباحا تحسبا لوقوع حوادث ليلا

واشنطن(صدى):

أثارت المغنية الأميركية دولي بارتون، البالغة من العمر 73 عاما، ضجة واسعة بين متابعيها بسبب تصريحاتها الجريئة ، في حوار صحفي لإحدى المجلات الأمريكية .

حيث قالت بارتون ، إنها تذهب إلى الفراش وهي بكامل مكياجها، تحسبا لأي حالة من حالات الطوارئ التي قد تدفعها إلى الخروج من المنزل أو الفندق وتحسبا لمواجهة أي رجل من رجال الطوارئ أو الإنقاذ، مشيرة إلى أنها ينبغي أن تكون مستعدة لمثل هذه الحالات.

وتابعت ، لا أحد يعرف ما إذا كانت ستتحطم الحافلة.. ولا أحد يعلم أين سيكون في الفندق عندما يشب حريقا فيه ، لذلك فإنني أضع مكياجي في الليل، وأنظف وجهي في الصباح.

بالإضافة إلى ذلك، وبسبب خشيتها على تصفيفة شعرها، فإنها لا تذهب إلى مدينة الملاهي الخاصة بها ” دولي وود ” في تينيسي ، قائلة ، أنها لا تود أن تخسر خصلة شعر أو فردة حذاء أو غير ذلك أثناء اللهو في مدينة الملاهي الخاصة بها.

وكانت بارتون اعترفت العام الماضي بأنها لم تشعر أبدا أنها جميلة عندما كانت شابة، ولذلك اتجهت إلى عمليات التجميل، وقالت ” لقد فعلت ما احتاجه لبناء ثقتي بنفسي “.

وكانت نجمة الغناء الريفي الأميركية قد تزوجت من كارل دين على مدى أكثر من 50 عاما ، وجاء زواجهما بعد نحو عامين على أول لقاء بينهما في العام 1964، عندما كان عمرها 18 فيما كان عمره 21 عاما، واعتبرت أنه ” حب من النظرة الأولى “.