الرطوبة وتأخر فتح البوابات.. أبرز مشاكل جمهور سوبر شوداون جدة حتى الآن

ماجد محمد(صدى):

اشتكى عدد من الجماهير القادمة لمشاهدة سوبر شوداون جدة على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية من تأخر فتح البوابات.

وأدى تأخر فتح بوابات الملعب أمام جماهير سوبر شوداون جدة إلى تكدس المواطنين أمام البوابات بشكل أثار استياء البعض.

وعلى جانب أخر أبدى عدد من الأهالي معاناتهم بسبب ارتفاع الرطوبة والحر أثناء الانتظار لفتح البوابات ومشاهدة سوبر شوداون جدة.

وشهدت بوابات ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية إقبال كثيف من قبل الجمهور الذي يترقب ليلة مثيرة مع أكثر من 50 نجما من نجوم ” WWE ” في سوبر شوداون جدة.