رسميًا.. إصابة نيمار تجلب الحظ لـ ويليان في كوبا أمريكا 2019

نواف السالم(صدى):

أعلن اتحاد الكرة البرازيلي عن بديل نيما في كوبا أمريكا 2019، موضحين أنه تم الاستقرار على ويليان بورخيس دا سيلفا .

وقال الاتحاد إنه تم استدعاء رويليان بورخيس دا سيلفا رسميًا للانضمام إلى قائمة كوبا أمريكا 2019 ، بعد إصابة نيمار في الكاحل.

وأوضح الاتحاد عبر ” تويتر ” : ” وفقًا لما تحدده قواعد المسابقة، أرسل الاتحاد البرازيلي لكرة القدم إلى ” كونيمبول “ التقارير التي تشير إلى إصابة نيمار “.

ويلعب منتخب البرازيل في كوبا أمريكا 2019 ، التي تستضيفها البرازيل، ضمن المجموعة الأولى، إلى جانب بوليفيان وفنزويلا وبيرو.

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