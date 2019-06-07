رسميًا.. إصابة نيمار تجلب الحظ لـ ويليان في كوبا أمريكا 2019
أعلن اتحاد الكرة البرازيلي عن بديل نيما في كوبا أمريكا 2019، موضحين أنه تم الاستقرار على ويليان بورخيس دا سيلفا .
وقال الاتحاد إنه تم استدعاء رويليان بورخيس دا سيلفا رسميًا للانضمام إلى قائمة كوبا أمريكا 2019 ، بعد إصابة نيمار في الكاحل.
وأوضح الاتحاد عبر ” تويتر ” : ” وفقًا لما تحدده قواعد المسابقة، أرسل الاتحاد البرازيلي لكرة القدم إلى ” كونيمبول “ التقارير التي تشير إلى إصابة نيمار “.
ويلعب منتخب البرازيل في كوبا أمريكا 2019 ، التي تستضيفها البرازيل، ضمن المجموعة الأولى، إلى جانب بوليفيان وفنزويلا وبيرو.
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