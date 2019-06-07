توافد ضخم للجماهير لمشاهدة سوبر شوداون جدة (فيديو وصور)

ماجد محمد(صدى):

بدأ الجماهير في التوافد على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية؛ لمشاهدة سوبر شوداون جدة.

وشهدت البوابات المخصصة للعائلات في ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية توافد ضخم من قبل الجماهير.

ونشرت الهيئة العامة للرياضة عدد من الصور التي رصدت إقبال الجماهير على عرض سوبر شوداون جدة للاستمتاع برؤية أبطال المصارعة والنزال الذي سيبدأ في تمام الساعة 8:30 مساءً، بمشاركة أكثر من 50 نجماً من أبرز نجوم WWE.