بلقيس تشعل مواقع التواصل ببشت ابنها ” تركي “

أميرة خالد(صدى):

أشعلت الفنانة اليمنية بلقيس ، مواقع التواصل الاجتماعي ، عقب نشرها صورة عائلية جمعتها وزوجها وطفلها تركي، وتوجهت من خلالها بالمعايدة لمتابعيها لمناسبة حلول عيد الفطر.

ولم تظهر بلقيس فيها وجه طفلها في الصورة ، إذ كان يجلس مديراً ظهره. وأكثرما اثار الاهتمام هوالبشت الذي طرزباسمه ” تركي بن سلطان ” بخيوط باللون الأصفر.

وأرفقت الأخيرة الصورة بالتعليق: ” ومن بعد الزحمة نقولكم كل عيد وانتو بخير وسعادة والله يحقق لكم أمانيكم يا رب “.

وأحدث هذا ضجة كبيرة في أوساط المتابعين وركزت التعليقات على جمال الفكرة المبتكرة. ومما جاء فيها: ” لو سمحتِ وين طرزتِ بشت تركي؟ ” و” حياتي الصغير اللي لابس البشت ماشاءالله تشوفونه معرس ببشته ان شاءالله ” و ” البشت الصغنون “.