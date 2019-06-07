مودل روز تهاجم المعترضين على ملابسها العارية: تربيتي غير تربيتكم (فيديو)

أميرة خالد(صدى):

هاجمت الفاشينيستا السعودية،مودل روز عن نفسها، الجمهور المعترض على ملابسها العارية، لافتة إلى أن ملابسها أمر خاص بها.

وكان الجمهور هاجم روز بسبب ملابسها عارية البطن أو بعض الأجزاء الأخرى على الرغم من انتمائها لدولة إسلامية بها الحرم المكي.

وقالت روز في فيديو لها عبر ” انتسجرام ” إن ملابسها أمر خاص بها لا يُعني أحد للتعليق عليه، مضيفة أن تربيتها تختلف عن تربية الأخرين لذلك ليس من الضروري أن يقلدها أحد في ملابسها.

واتهمت جمهورها المعترض على ملابسها بالجهل، مؤكدة على أنه ليس من حق أحد التعليق على ملابسها.