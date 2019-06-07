مودل روز تهاجم المعترضين على ملابسها العارية: تربيتي غير تربيتكم (فيديو)
هاجمت الفاشينيستا السعودية،مودل روز عن نفسها، الجمهور المعترض على ملابسها العارية، لافتة إلى أن ملابسها أمر خاص بها.
وكان الجمهور هاجم روز بسبب ملابسها عارية البطن أو بعض الأجزاء الأخرى على الرغم من انتمائها لدولة إسلامية بها الحرم المكي.
وقالت روز في فيديو لها عبر ” انتسجرام ” إن ملابسها أمر خاص بها لا يُعني أحد للتعليق عليه، مضيفة أن تربيتها تختلف عن تربية الأخرين لذلك ليس من الضروري أن يقلدها أحد في ملابسها.
واتهمت جمهورها المعترض على ملابسها بالجهل، مؤكدة على أنه ليس من حق أحد التعليق على ملابسها.
ابوبدر[ عدد التعليقات: 801 ] نشر منذ 2 ساعتين
والله انتي اللي خبصتي بالكلام وتلفين وتدورين بالهرج. الناس جاتك سيدا وسنتقدون ملابسك لانها ماهي مابها حشمة وانتي مسلمة وعربية من الاخر.
شرقاوي[ عدد التعليقات: 144 ] نشر منذ 45 دقيقة
الناس قالوا لك ملابسك غير محتشمه قطوها في وجهك مالفوا وداروا واذا اهلك ربوكي على الانحلال فهذه التربيه ماتمشي عندنا لانك تحملين الجنسيه السعوديه وهذا مخالف للشرع والانظمه والذوق العاموالمثل يقول البس على ذوق الناس وكل على ذوقك