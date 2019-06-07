شاهد لحظة استهداف عناصر حوثية بضربة جوية في صعدة

فهمي محمد(صدى):

استهدف تحالف دعم الشرعية في اليمن، عناصر من مليشيات الحوثي الإرهابية داخل أحد المباني في صعدة.

ورصد فيديو للتحالف لحظة استهداف عناصر الحوثي الإرهابية وخطوات القضاء عليهم ، بعد أن تم رصدهم ومتابعتهم أثناء دخول أحد المباني.

ودخل إلى المني 10 عناصر حوثية، وتم على الفور تنفيذ ضربة جوية بعد أن اجتمعت العناصر الإرهابية.

وتواصل قوات تحالف دعم الشرعية باليمن جهودها للقضاء على مليشيات الحوثي وتطهير اليمن من إرهابهم.