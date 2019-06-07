  • الجمعة 7

    يونيو

  1. الرئيسية
  2. عربية ودولية
  3. شاهد لحظة استهداف عناصر حوثية بضربة جوية في صعدة

شاهد لحظة استهداف عناصر حوثية بضربة جوية في صعدة

شاهد لحظة استهداف عناصر حوثية بضربة جوية في صعدة
فهمي محمد(صدى):

استهدف تحالف دعم الشرعية في اليمن، عناصر من مليشيات الحوثي الإرهابية داخل أحد المباني في صعدة.

ورصد فيديو للتحالف لحظة استهداف عناصر الحوثي الإرهابية وخطوات القضاء عليهم ، بعد أن تم رصدهم ومتابعتهم أثناء دخول أحد المباني.

ودخل إلى المني 10 عناصر حوثية، وتم على الفور تنفيذ ضربة جوية بعد أن اجتمعت العناصر الإرهابية.

وتواصل قوات تحالف دعم الشرعية باليمن جهودها للقضاء على مليشيات الحوثي وتطهير اليمن من إرهابهم.


2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 352 ] نشر منذ 1 ساعة

الحمد لله هذا من فضل الله .. الله ينصركم يا ابطال ويحفظكم من كل شر ..
وانا الفت الانتباة ان الشريعيه يجب أن تقوم بدورها وان يتحرك الرئيس بشكل عاجل لبسط نفوذه للمناطق المحرره ويقدم كل الخدمات للمواطن حتى يلمس قوة الدوله وهيبتها ..

[ عدد التعليقات: 6089 ] نشر منذ 18 دقيقة

الله يسدد رميهم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *