شاب يطعن شقيقته لتجاهلها أوامره بعدم التواصل مع أخوالها

عمان(صدى):

حاول شاب أردني التخلص من شقيقته أول أيام عيد الفطر المبارك ، بطعنها عددة طعنات بآلة حادة ، لعدم استجابتها لكلامه بعدم تواصلها مع أعمامها وأخوالها في العيد .

وفي التفاصيل أن الفتاة اتصلت بأحد أخوالها لتهنئته بالعيد ما استفز الشقيق ودفعه إلى طعنها مرات عدة بآلة حادة ، وتم نقل الضحية إلى أحد المستشفيات حيث تبين أن حالتها حرجة جداً وتتطلب خضوعها لعملية جراحية عاجلة.

وعلى إثر ذلك اعتقلت الشرطة الأردنية الشقيق. وأفادت التحريات نقلاً عن أفراد العائلة بأن الشاب حذر شقيقته مراراً من التواصل مع أعمامها وأخوالها أو إلقاء التحية عليهم في أيام العيد.

واشارت إلى أنه عاقبها بسبب عدم التزامها بذلك واستجابتها لتنبيهاته. وما زالت القضية مفتوحة والتحقيقات جارية.