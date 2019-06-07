بعد تأكيد رحيله.. تشيلسي يفتح أبوابه أمام كوتينيو

ماجد محمد(صدى):

أعلنت إذاعة ” كادينا سير ” الإسبانية، يوم الجمعة، عن رغبة البرازيلي فيليبي كوتينيو في الرحيل عن صفوف برشلونة، بعد موسم سيء قضاه مع الفريق.

وقالت الإذاعة إن اللاعب أبلغ إدارة ناديه بإمكانية بحثه عن فريق آخر بعد نهاية بطولة كوبا أمريكا، خصوصاً أنه يريد خوض تحديات جديدة بعيداً عن الضغوطات الحالية.

والجدير بالذكر أن نادي تشيلسي مهتم بالتوقيع مع كوتينيو لكنه ينتظر أولاً رفع عقوبة الإيقاف عليه من جانب المحكمة الرياضية، حتى يستطيع إبرام الصفقات دون مشاكل من جانب الفيفا.