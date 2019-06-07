صحة بيشة : استقبال 8 حالات مصابة بالتسمم الغذائي بعد تناول ” آيس كريم “

أبها(صدى):

استقبل قسم الطوارئ بمستشفى تبالة بمحافظة بيشة صباح اليوم الجمعة 8، حالات مصابة بتسمم غذائي ، منهم خمس أطفال يعانون من أعراض مرض منقول بالغذاء عبارة عن الم بالبطن مع قيء.

وجاء ذلك إثر تناولهم آيس كريم من سيارة متجولة بمركز الثنية بعد ذلك ارتفع العدد إلى 6 أطفال وحالتين كبار وفور وصول الحالات تم التعامل معها حسب دليل الإجراءات الطبية.

ويذكر أن تم نقل جميع الحالات لمستشفى الملك عبدالله لإستكمال إجراءات الفحص والخدمة العلاجية وبفضل الله تحسنت جميع الحالات واستقرت طبياً.