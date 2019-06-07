بينها ارتفاع أسعار الوقود .. تغيرات ستحدث إذا امتلك كل شخص سيارة

أميرة خالد(صدى):

أوضح خبراء في مجال السيارات ن أنه على الرغم من أن بعض السياراتِ أسعارها في المتناول، إلا أنه لا يزال هناك عدد لا بأس به من الناس لا يمتلكون سيارة.

وكشف الخبراء عن ما سيحدث إذا امتلك كل شخص سيارة ؟ .

التصنيع : هناك قرابة الملياري سيارة في العالم، وعدد البشر يتجاوز السبعة مليارات، لذلك سنحتاج إلى أكثر من ستة مليارات سيارة إضافية، وسيتطلب ذلك ما يزيد عن 5.6 مليار طن من الفولاذ، أي ما يعادل أكثر من ثلاثة أضعاف الصلب المنتج سنويًا.

مواقف السيارات : ستشغل تلك السيارات التي يبلغ عددها أكثر من سبعة مليارات سيارة، ستة وثلاثين مليون كيلومتر من الطرق – أي حوالي نصف الطول الإجمالي لجميع الطرق في العالم، ولا يوجد سبعة مليارات موقف للسيارات.

الوقود : تستخدم السيارات حاليًا 5.6 مليار لتر من البنزين يوميًا، وإذا ارتفع حجم هذا الطلب ستحتاج صناعة النفط إلى زيادة الإنتاج أكثر خمس مرات، مما يؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط إلى مئات الدولارات للبرميل.

العوادم : سنويًا تنبعث من السيارات أكثر من ملياري طن من ثاني أكسيد الكربون، وزيادة السيارات إلى ما يزيد عن سبعة مليارات سيارة، ستضيف ثلاثة عشر مليار طن أخرى من العوادم.

وهو ما يقارب نصف ثاني أكسيد الكربون الحالي الذي ينتجه البشر على مستوى العالم.