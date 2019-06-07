بعد 3 سنوات.. براد بيت ينذر أنجلينا جولي بتوقيع أوراق طلاقهما أو دفع غرامة مالية

واشنطن(صدى):

انذر النجم العالمي براد بيت، زوجته السابقة أنجلينا جولي، بتوقيع أوراق الطلاق أو المخاطرة بتعرضها لعقوبة مالية، وذلك بعد ما يقرب من 3 سنوات من طلاقهما.

وطالب براد محاميه بمطالبة القاضي بوضع اللمسات الأخيرة على الموعد النهائي لتوقيع أنجلينا على أوراق طلاقهما، ودفع غرامة كبيرة إذا لم تفعل ذلك، وفي أبريل الماضي، أفيد أن القاضي جون أوديركيرك مدد قضية براد وأنجلينا أمام المحكمة حتى 31 ديسمبر 2019.

ويأتي ذلك بعد أن زعمت مصادر صحفية، أن أنجلينا جولي أرادت أن تُبطئ عملية الطلاق على أمل استعادة قلب بيت.