أفضل الوصفات الطبيعية لعلاج تشقق الكعبين

أميرة خالد(صدى):

تعانى بعض الفتيات من مشكلة تشقق الكعبين نتيجة التعرض كثيراً للماء، حيث هناك بعض الوصفات الطبيعية للتخلص من تشقق الكعبين.

ومنها وصفة عصير الليمون: والتي تحتوي على ” ملعقة طعام ملح-نصف كوب عصير ليمون – ملاعق كبيرة من الجليسيرين – ملعقة صغيرة من ماء الورد.

املئى وعاء من الماء الدافئ مع إضافة الملح الخام، ويضاف من 8 إلى 10 قطرات من عصير الليمون، مع ملعقة كبيرة من الجليسيرين، مع إضافة ماء الورد، وتقومي بنقع قدميك لمدة 15-20 دقيقة فى الوعاء، ثم استخدمى حجر الخفاف، لتنظيف القدمين.

وهناك وصفة أخرى وهي : قومى بمزج ملعقة صغيرة من الجليسيرين مع ملعقة صغيرة من ماء الورد وإضافة ملعقة صغيرة من عصير الليمون، ثم ضعى المزيج على الكعب المتشقق، ثم ارتدى جوارب طوال الليل وعند الصباح اغسلى قدميك بالماء الفاتر.