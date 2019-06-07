مخرج شهير يكشف عن سر جماليات الزخارف الإسلامية في الحرم المكي الشريف

نايف السالم(صدى):

وثق المخرج التلفزيوني بهيئة الإذاعة والتلفزيون بمكة المكرمة المهندس، عمار الأمير، جماليات الزخارف الإسلامية التي تحملها جنبات الحرم المكي الشريف ، واستطاع أن يظهر روعة الزخارف والنقوش الإسلامية التي تمازحت مع الضوء والظل والعناصر البشرية.

وقال المخرج عمار الأمير ، في تعليقه على الصور ، ” إن حزمة الصور من الزخارف داخل الحرم تم توثيقها من المباني الجديدة، المحيطة بصحن المطاف من الداخل، فيما أظهرت المصليات الداخلية زخارف هندسية ذات أشكال متنوعة، تم اختيارها بعناية فائقة، والتي استخدمت على أفضل أنواع الرخام الذي يجلب خصيصاً لمباني المسجد الحرام ” .

وأضاف ، الزخرفة الخارجية اعتمدت على النوع النباتي، والذي يطلق عليه فن التوريق، ويعتمد على زخارف مشكلة من أوراق النبات المختلفة والزهور المتنوعة، وأبرزت بأساليب متعددة من إفراد ومزاوجة وتقابل وتعانق، وفي كثير من الأحيان تكون الوحدة في هذه الزخرفة مؤلفة من مجموعة عناصر نباتية متداخلة ومتشابكة ومتناظرة، تتكرر بصورة منتظمة .

وتابع ، أن الفن الإسلامي يعرف بتنوع الأنماط المستخدمة في تشكيله، بدءاً من النجوم والمعينات البسيطة في القرن الثالث الهجري، إلى مجموعة متنوعة من الأشكال ذات الستة إلى الثلاثة عشر جانباً في القرن السابع الهجري، ثم النجوم ذات الأربعة عشر والستة عشر جانباً في القرن العاشر الهجري، حيث استخدمت الزخارف الهندسية في أشكال متعددة في الفن والعمارة الإسلامية.