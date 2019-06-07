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الملحن حميد البصري يخرج عن صمته ويتهم سعدون جابر بالسرقة

الملحن حميد البصري يخرج عن صمته ويتهم سعدون جابر بالسرقة
أميرة خالد(صدى):

يواجه الفنان سعدون جابر اتهامات بسرقة أشهر أغانيه ” خيو بنت الديرة “ بعدما كان أفضل مطربي العراق فترة ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي.

خرج الملحن العراقي حميد البصري عن صمته بعد سنوات ، ليوضح حقيقة امتلاكه لأغنية ” خيوه بت الديرة ” الشهيرة التي يغنيها الفنان سعدون جابر.

وأوضح حميد البصري عبر حسابه على ” فيس بوك ” أن الأغنية يست لـ ”  سعدون ” ، بينما هو من قام بتلحينها وغنتها زوجته.
وقال ” البصري ” في منشور على ” فيس بوك ” : ” شكر وتوضيح .. نشكر كافة من غمرنا بحبه واعجابه بما قدمناه في فيديو العيد ” خيوه بت الديرة ” والذين بلغ عددهم الالاف عبر جميع مواقع التواصل الإجتماعي منذ أمس وحتى هذه اللحظة،
وسعادتنا أكبر بكثير مما خلقناه لهم من لحظات فرح قليلة “.

وتابع : ” ووفاءً وتقديراً لعشرات الرسائل التي تسأل عن عائدية لحن أغنية ” خيوه بت الديرة ” أود أن أؤكد أنني حميد البصري ملحنها منذ سنة ١٩٧١ ضمن اوبريت ” السابلة ” وهي من تأليف شاعر الأغنية نفسه ” ابو سرحان ” الذي رفضت الدوائر الرسمية للنظام آنذاك على انتاجه”.

واستكمل: ” وقد غنتها زوجتي الفنانة شوقية العطار عشرات المرات في حفلات جماهيرية في العراق وسوريا قبل ان تسجلها رسميا في تلفزيون سوريا عام ١٩٨١ “.

وأوضح : ” وكان الفنان سعدون جابر قد طلبها مني في العراق قبل ان نغادره مرغمين كوننا من المعارضين للنظام ..وقد ابلغته برفضي لذلك ، كون الأغنية خاصة بالفنانة شوقية ضمن اوبريت ” السابلة ” .

واختتم حديثه: ” وبعد اذاعة الاغنية من قبل التلفزيون السوري استغل سعدون جابر وجودنا خارج العراق ، فسجلها دون علمي ودون ذكر اسمي كملحن .. بحجة كوني من المعارضة “.


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