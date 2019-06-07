يمنح البشرة النضارة ويحميها من علامات الشيخوخة .. فوائد جمالية متعددة للفستق

أميرة خالد(صدى):

قال خبراء في التغذية ، أن الفستق يعتبر من المكسرات التي تمنح الجلد النضارة والنعومة والحيوية، وله اللعديد من الفوائد الجمالية .

ومن هذه الفوائد :

نضارة البشرة : الفستق يحتوي على العديد من الأحماض الدهنية التى لها دور فعال لمنح البشرة النضارة والصحة والتوهج.

مرطب للجلد : الفستق يساعد على ترطيب الجلد، لاحتوائه على زيوت طبيعية تعطي البشرة ملمسًا ناعمًا وجذابًا.

الحماية من علامات الشيخوخة : الفستق يحتوي على مضادات الأكسدة التي تؤخر علامات الشيخوخة، لذلك الحرص على تناوله يوميًا سيجعلك تبدين أصغر سنًا.

الحماية من أشعة الشمس : تناول حفنة قليلة من الفستق يوميًا يحمي الجلد من آثار أشعة الشمس الضارة، ويقي من الإصابة بسرطان الجلد.