الشورى ترفض مقترح مشروع نظام للاحتفالات والمناسبات الشعبية

عادل الحربي(صدى):

صرحت لجنة الشؤون الأمنية في مجلس الشورى ، عن رفضها لمقترح مقدم من 4 من أعضاء المجلس ، خاص بمشروع نظام الاحتفالات والمناسبات الشعبية ، مؤكده أن مقدمي المقترح ذكروا وجود فراغ تشريعي ينظم الاحتفالات، وبالبحث في الأنظمة واللوائح التشريعية في المملكة تبين وجود ما ينظم مثل هذه الحالات من حيث إقامتها أو الأحداث التي تصاحبها ومنها الإضرار بالصحة والمخاطر الأمنية وازدحام الطرق واستخدام الأسلحة النارية وإطلاقها.

وخلصت اللجنة الأمنية إلى عدم وجود فراغ تشريعي، لوجود أنظمة ولوائح متعددة عالجت مثل هذه الحالات، مشيرة إلى تقارب العادات والتقاليد مع شعوب الدول المجاورة وعدم ظهور ما يشير إلى فرض وسن نظام خاص يحدد آلية إقامة الاحتفالات والمناسبات الشعبية، لكن هناك تنظيم وليس قانون.

ومن المنتظر أن تعرض اللجنة تقريرها وتوصياتها بشأن المقترح على المجلس، ليناقش الأعضاء وجهة نظر اللجنة وتطرح التقرير للمناقشة على أن يجري التصويت على التوصيات بعد ذلك.