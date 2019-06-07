السجن 10 أشهر وغرامة .. النيابة العامة تعترض على عقوبة متحرش الخبر

نايف السالم(صدى):

اعترضت النيابة العامة على حكن ابتدائي صادر بحق أخد المتحرشين، مطالبة بتطبيق الحد الأعلى من نظام التحرش ضد المتهم.

وجاء اعتراض النيابة على الحكم الذي أصدرته المحكمة الجزائية بسجن المتهم لمدة 10 أشهر وغرامة قدرها 5 آلاف ريال، والذي تحرش بفتاة داخل مركبتها في محافظة الخبر.

يذكر أن المتهم أقر بالفعل بجريمته خلال التحقيق معه من قِبل النيابة العامة بعد أن صدر أمرًا بالقبض على المتهم بعد تداول مقطع فيديو له يتحرش بفتاة أثناء جلوسها داخل سيارتها في الخبر، ونجحت شرطة المنطقة الشرقية في القبض عليه في الخامس من رمضان الماضي رغم محاولته تغيير ملامحه.

الجدير بالذكر أن عقوبة التحرش تصل إلى السجن لمدة عامين، وغرامة مالية تصل إلى 100 ألف ريال.