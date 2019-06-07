طواريء الملك عبد العزيز تستقبل 14 إصابة في حوادث مختلفة بالطائف

عبد العزيز القثامي(صدى):

شهد ثالث أيام العيد وقوع عدد من الحوادث التي أسفرت عن سقوط 14 إصابة مختلفة في الطائف.

وشهد قسم الطوارئ بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف استقبال 14 حالة ما بين الخطيرة والمتوسطة والخفيفة .

وأعلنت المستشفى حالة الطواريء بعمليات الطوارئ الصحية بصحة ؛ لإسعاف الحالات المصابة، والتي كانت كالتالي: 9 إصابات في حادث لمجموعة من السيارات منها 3 في حالة خطيرة وبقية الحالات متوسطة ، 4 إصابات في مشاجرة استخدم فيها السلاح، منها حالتين خطيرة وحالة متوسطة وأخرى خفيفة ، وكذلك أصيب قائد دراجة نارية بإصابة خطيرة نتيجة سقوطه .