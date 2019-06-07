مي العيدان تسخر من فستان أصالة : ” مشروبات غازية “
علقت الإعلامية الكويتية مي العيدان، بسخرية على فستان الفنانة السورية أصالة نصري، الأخضر حيث وضعت له ماركة إحدى المشروبات الغازية الشهيرة.
ونشرت ” العيدان ” ، مقطع فيديو، لـ ” أصالة ” ، أظهرها بملابسها الحقيقية والمركبة بجانب بعضهما، حيث ارتدت فستانًا يشبه زجاجة إحدى المشروبات الغازية، وعلّقت ” مي ” عليها : ” أصالة بطعم السفن آب “.
وتفاعل متابعو ” العيدان ” ، مع صورة أصالة، موجّهين الشكر والمدح في حق الفنانة السورية.
نجاة محمد[ عدد التعليقات: 5401 ] نشر منذ 19 دقيقة
صراحة يا مي ما تستحين و فستان اصالة اختارت لونة لانه لون علم المملكة مو سفن اب يا سفيهة