بعد انتهاء الكابوس.. بن عطية إلى يوفنتوس في الميركاتو الصيفي 2019

نواف السالم(صدى):

يفكر اللاعب المغربي المهدي بن عطية في العودة إلى يوفنتوس خلال الميركاتو الصيفي 2019.

وأوضحت صحيفة ” لا ستامبا ” أن هناك اتصالات بين إدارة اليوفي واللاعب المغربي للعودة خلال فترة الميركاتو الصيفي 2019.

وكان بن عطية انتقل إلى قطر؛ على خلفية الخلافات بينه وبين المدرب السابق أليجري، والتي كانت بمثابة كابوس يؤرقه خلال فترة تواجده في صفوف النادي الإيطالي،بينما بعد رحيل المدرب فيبدو أن اللاعب لا يمانع العودة من جديد إلى صفوف بطل الدوري الإيطالي في الميركاتو الصيفي 2019.

ويسعى اليوفي إلى استعادة اللاعب المغربي خاصة عقب بعد اعتزال بارزالي، وعدم وجود مدافع مميز بعد الثنائي كيلليني وبونوتشي.