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الغذاء والدواء تحذر من الأطعمة التي في منطقة الخطر

الغذاء والدواء تحذر من الأطعمة التي في منطقة الخطر
علي القحطاني(صدى):

حذرت هيئة الغذاء والدواء ، من الأطعمة المطهية والقابلة للتلف خاصة التي تقع في منطقة الخطر .

وقالت الهيئة عبر صفحتها الرسمية بـ ” تويتر ” ، إن منطقة الخطر هي التي بها درجة حرارة تتكاثر فيها الجراثيم بسرعة فائقة أعلى من 5 درجات مئوية واقل من 60 درجة مئوية ، فالبكتيريا تنمو بسرعة ويتضاعف عددها في اقل من 20 دقيقة ، لذلك فإن هذا النطاق الحراري غالبا ما يٌسمى بمنطقة الخطر .

وتابعت الهيئة ، لإبقاء الطعام خارج منطقة الخطر عليك ألا تترك الطعام المطهي في درجة حرارة الغرفة أكتر من ساعتين ، ضعه في الثلاجة فوراً جميع الأطعمة المطهية القابلة للفساد ، وحافظ على سخونة الطعام المطهي لأكثر من 60 درجة مئوية حتى موعد تقديمه .

وأضافت ، لا تخزن الطعام مدة طويلة حتى في الثلاجة لأن بعض الجراثيم الخطرة قد تنمو تحت 5 درجات مئوية ، ولا تذب الطعام المجمد في درجة حرارة الغرفة .

واشارت الهيئة إلى أن الأطعمة الأكثر خطورة داخل منطقة الخطر : اللحوم ، البيض ، منتجات الألبان ، والخضروات المطهية .


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