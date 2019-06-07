عودة للوراء.. ريال مدريد يكشف عن قميصه الجديد

ماجد محمد(صدى):

أعلنت شركة ” أديداس ” عن القميص الجديد لنادي ريال مدريد الإسباني، في حملة إعلانية شهدت ظهور للويلزي غاريث بيل.

وأوضحت الشركة الألمانية أن القميص المرتقب للنادي ” الملكي ” ، طغى عليه اللون الذهبي، بالإضافة للأبيض الكلاسيكي.

ويذكر أن الشركة منذ 8 أعوام أطلقت قميص ريال مدريد الأبيض بالخطوط الذهبية لموسم 2011-2012، الذي لاقى شعبية كبيرة بين جماهير كرة القدم.

وقالت تقارير صحفية إن عودة اللون الذهبي في القميص بعد غياب 8 أعوام، يمثل إشارة لبداية ” عهد ذهبي جديد ” ، خاصة بعد الموسم السيء الذي عاشه النادي ” الملكي ” هذا العام.