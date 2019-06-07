حساب المواطن يكشف موعد إيداع الدفعة الـ 19 في حساب المستفيدين

حمود العنزي(صدى):

أعلن برنامج حساب المواطن، اليوم الجمعة، عن موعد إيداع الدفعة الـ19 من دعم حساب المواطن في حسابات المواطنين.

وقال البرنامج إنه سيتم وإيداعها في الحسابات يوم الاثنين المقبل وفقاً لآلية الإيداع المتبعة في البرنامج.

وجاء ذلك في رد من خدمة العملاء التي قالت : سيتم صرف البدل بشكل دوري في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، أو يوم قبله أو بعده في حال صادف عطلة نهاية الأسبوع ، وسيتم إيداع الدفعة التاسعة عشرة في يوم الاثنين الموافق 10 يونيو.

وفيما يخص الدفعة الـ 20 فجاري تواصل عملية التسجيل في دورة الدفعة الـ20، والتي سيتم إيداعها في شهر يوليو المقبل، وحث البرنامج المواطنين على التسجيل للاستفادة من الدعم عبر الرابط التالي: هنا