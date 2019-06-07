بدون علاقة حميمية.. شروط الزواج السياحي في هولندا تثير الجدل

أمستردام(صدى):

أثارت شروط الزواج السياحي في هولندا جدلًا كبيرًا بعد الإعلان عنها، حيث أوضحت السلطات الهولندية أن يمكن للسياح الزواج في هولندا بشكل مؤقت.

وتضمنت شروط الزواج السياحي في هولندا عدم إقامة علاقة بين الرجال والنساء، حيث لن يدوم الزواج طويلاً.

وتشمل شروط الزواج السياحي في هولندا أيضًا أن يتضمن التجول السياحي فقط ، فهذه الميزة منه أن يجد السائح شخص يمكنه من زيارة المعالم السياحية في المدينة.

كما يقام الزواج في طقوس تستمر نحو نصف ساعة، ويجري فيه تبادل الخاتم، لكنه غير قانوني ويكتسي طابعًا رمزيًا فقط.

وفتحت هيئة السياحة في امستردام أمس الباب أمام السياح للزواج السياحي أو الرمزي، من السكان المحليين، حتى يتجولوا معًا في أرجاء المدينة، ويكتشفوا أماكن لا يرتادها الناس كثيرًا في العادة، وستقام أول زيجة الأسبوع المقبل.