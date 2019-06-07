منتخب التايكوندو يقارع البطولة الدولية بثلاث منتخبات

محمد السعران(صدى):

يشارك المنتخب السعودي للتايكوندو في بطولة الهند الدولية 2019م والتي تنطلق 11 – 16 يونيو الجاري بمدينة حيدراباد ويدخل الأخضر السعودي بثلاث منتخبات ،وتأتي المشاركة ضمن الإستعدادات للصراع الآسيوي والبطولات القارية المقبلة ويمثل المنتخب السعودي الأول عبدالألة عسيري ، حمد المبروك ومنتخب الشباب صالح المطيري ، رياض الظافري ، صادق العبادي ، رداد الشريف ، سامي خيبري ، ريان الطائفي ، محمد السويق ، علي المبروك ، في حين سيمثل منتخب الناشئين ريان الحارثي ، يزن بسيسي ، كاظم الظافري ، لؤي غانم ، أصيل عسيري ، محمد ال مداوي ، محمد الغنام ، عمر الزير .

ويشرف على الجهاز الفني المدربان الوطنيان محمد القحطاني و فهد الدويسان والمساعدان مبارك الدوسري

و منصور عسيري، و يرأس وفد منتخبا الناشئين والشباب أمين عام الاتحاد سامي الطلب في حين يتولى إدارة المنتخب الأول عضو مجلس الإدارة محمد نوح قاضي .والإداريان ناصر القحطاني وخالد الأسمري.

الجدير بالذكر أن رئيس الاتحاد العالمي للتايكوندو إعتمد نائب رئيس الاتحاد الآسيوي والسعودي للتايكوندو أبوبكر كردي مسئولاً فنياً للبطولة وهي المرة الأولى التي يتم فيها تعيين شخصية فنية سعودية للإشراف على فعاليات بطولات الاتحاد العالمي.