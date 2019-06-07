صور تبرز المنظر البديع لـ ” المسجد العائم ” بجدة

نايف السالم(صدى):

وثقت بعض الصور منظرًا بديعًا لمسجد ” الرحمة ” المعروف باسم ” المسجد العائم ” بمدينة جدة؛ وذلك لأنه قائم بشكل كلي فوق سطح البحر.

ومن جانبه، قال ملتقط الصور المصور السعودي تركي عبدالله الجدعاني، أنه مهتم بتصور المباني الفريدة التي تتميز بالتصاميم والأشكال الغريبة.

وعن تصويرة لـ” المسجد ” ، أوضح أن ما شجعه على تصويره كونه أحد المعالم والمواقع السياحية المهمة جداً في جدة، حيث يرتاده أعداد كبيرة من المواطنين والمقيمين في المملكة، وفقًا لتصريحاته لـ” CNN ” العربية.

وفيما يتعلق بالصور التي التقطها، أشار أنه عمل على إظهار الجماليات الموجودة في تصميم المسجد الذي يتسم بالنمط الإسلامي واستخدام الفسيفساء، والإضاءة على نحو يعطي لمسات جمالية أخرى للمسجد.