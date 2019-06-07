” بسمة ” أول فتاة سعودية ترافق اللاعبين في تاريخ دوري أبطال أوروبا

ماجد محمد(صدى):

أشعلت الفتاة السعودية ” بسمة ” مواقع التواصل الاجتماعي ، عقب دخولها إلى أرضية ملعب واندا ميتروبوليتانو لخوض نهائي دوري أبطال أوروبا، الأحد الماضي ، كأول سعودية فتاة سعودية ترافق اللاعبين في تاريخ دوري أبطال أوروبا.

وكانت حققت بسمة أحد أكبر أحلامها، بمرافقة لاعبي فريق ليفربول الإنجليزي لخوض نهائي دوري أبطال أوروبا، وذلك بفضل المفاجأة التي لا تُقدر بثمن المقدمة من طرف ماستركارد.

حيث فازت بالمُفاجأة عقب استعمال والدها لبطاقة الائتمان ماستركارد أثناء القيام بمُشترياته، ما مكّن ابنته من التحول لأول فتاة سعودية ترافق اللاعبين في تاريخ دوري أبطال أوروبا.