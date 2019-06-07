بالصور.. تعرف على مزايا C8 كورفيت الخارقة قبل طرحها الشهر المقبل

متابعة- أميرة خالد(صدى):

يسيطر على سوق السيارات حالة من الترقب مع اقتراب العرض الأول لسيارة C8 كورفيت في الـ 18 من يوليو المقبل .

ومع شغف الإنتظار منذ الإعلان عنها في 2015 ، فقد أصابت التخمينات معلومات صحيحة حول مواصفات السيارة التي أكد رئيس جنرال موتورز خلال حديثه عنها أنها “ستحمي عملائه من ناحية الأمن السيبراني ” ، وفقاً لموقع ” موتور وان ” .

ومن المتوقع ألا تكون جميع نسخ السيارة كهربئية حيث يتنوع المنتج ، كما سيكون لديها قدرة على الإتصال إذ تقدم منصة رقمية تدعم كافة التحديثات ، فضلاً عن قدرة محركها الخارقة التي ستتخطى 800 حصان لتصل إلى 1000 حصان في بعض الأحيان .