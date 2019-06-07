” بلهندة ” بين الهلال والاتحاد وأندية إسبانية تترقب

نواف السالم(صدى):

يبدو ان الميركاتو الصيفي سيشهد تنافس حاد بين الهلال والإتحاد لضم “يونس بلهندة ” لاعب فريق غلطة سراي التركي وتصاعد العروض بينهما .

فقد كشف وكيل اللاعب عن حماس اندية المملكة لضمه قائلاً : افضل الأندية السعودية الهلال والإتحاد لديهما حماس كبير من اجل استقطاب بلهندة ، وموناكو مهتم ايضاً بضمه ، وفقاً لـ”راديو سبور ” التركي .

وقال ان بلهندة لاعب مهم بالنسبة لغلطة سراي وهو سعيد هناك ، إلا انه لا يعرف ما سيحدث في الأيام المقبلة خاصة ً مع اهتمام بعض الأندية الأسبانية ، بينما لا يتوفر العرض الرسمي حالياً .