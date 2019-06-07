مغرد يسيء لـ ” أهالي الليث ” بسبب احتفالات العيد

نايف السالم(صدى):

قام ” مغرد ” باشعال غضب أهالي الليث بسبب ” تغريدة ” قام بنشرها على أحد الحسابات المؤثرة في المحافظة، حيث اتهم الأهالي بالتراخي فيما يخص إقامة حفلات العيد.

وقال ” المغرد ” على ” تويتر ” : ” الليث ميتة من أهلها؛ شيوخها وعمدها، شاء من شاء وأبى من أبى، والدليل على ذلك كل قبيلة تحتفل بطريقتها الخاصة كل عام في غرفة، في قصر، في خبت “.

كما اتهم سلسلة تغريدات أخرى: ” عيدكم وفاة وحزن يا أهل الليث، وينكم ما تحسون في المحافظات الأخرى وضعوا قطن في أذانيكم ثالث يوم بالعيد، الله لا يكثر خيركم يا بلدية الليث ” ، وفقًا لقوله.

وعن ذلك، كشفت مصادر في تصريحات لصحف محلية أن عدداً من عمد وشيوخ محافظة الليث؛ يعتزمون على الرفع للجهات المختصة ضد الشاب.

كما أشاروا إلى أن مسؤولية إقامة الاحتفالات وفعاليات العيد ليس للأهالي دخل فيها، معتبرين اتهامهم بالتراخي إساءة صريحة تستوجب الردع.