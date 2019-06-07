بالصور.. شاب يضرب عن الطعام لأجل إرضاء حبيبته

نيودلهي(صدى):

أضرب ” شاب ” هندي عن الطعام بعدما رفضت خطيبته الرد على مكالماته الهاتفية ورسائله على ” الواتساب ” ، كما اعتصم أمام منزلها لعدة أيام.

وعن التفاصيل، قرر الشاب الإضرات عن الطعام كما اعتصم أمام منزل محبوبته لأيام عدة، وهو يرفع لافتة يذكرها من خلالها بالسنوات الثمانية التي قضياها معًا.

وأثار هذا الأمر انتباه سكان المنطقة والكثير من المارة، تعاطفوا معه واحتشد عدد منهم حوله، ومع مرور الوقت بدأت حالته الصحية في التدهور بسبب اضرابه عن الطعام مما استدعى نقله إلى مستشفى محلي.

وبعد وساطة من سكان المنطقة وافقت العائلة على تزويج الشاب لابنتها؛ بعد أن ألغوا التحضيرات التي كانت جارية لحفل زفافها من شخص آخر.