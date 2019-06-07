حل سريع للتخلص من مشكلة امتلاء ذاكرة الهاتف بمحادثات واتسآب

وكالات(صدى):

كشف خبراء التقنية عن طريقة للتخلص من مشكلة إمتلاء مساحة كبيرة من ذاكرة الهاتف الجوال التي تواجه معظم مستخدمي تطبيق التراسل الفوري ” واتسآب ” .

وأكد الخبراء انه يمكن القضاء على المشكلة من خلال الإستعانة بمصادر تخزين خارجية لتخزين المحادثات عليها بعد فرزها على حسب الحجم من خلال المسار (Settings/Data and Storage Usage) .

وتتمثل الخطوة الثانية في فتح الدردشات الواحدة تلو الأخرى عبر ” More/Export Chat ” لتحديدها في القائمة مع تحديد إن كان سيتم إرفاق الوسائط معها ام لا ، ثم يتم ارسالها عبر البريد الإلكتروني .