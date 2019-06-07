حل سريع للتخلص من مشكلة امتلاء ذاكرة الهاتف بمحادثات واتسآب
كشف خبراء التقنية عن طريقة للتخلص من مشكلة إمتلاء مساحة كبيرة من ذاكرة الهاتف الجوال التي تواجه معظم مستخدمي تطبيق التراسل الفوري ” واتسآب ” .
وأكد الخبراء انه يمكن القضاء على المشكلة من خلال الإستعانة بمصادر تخزين خارجية لتخزين المحادثات عليها بعد فرزها على حسب الحجم من خلال المسار (Settings/Data and Storage Usage) .
وتتمثل الخطوة الثانية في فتح الدردشات الواحدة تلو الأخرى عبر ” More/Export Chat ” لتحديدها في القائمة مع تحديد إن كان سيتم إرفاق الوسائط معها ام لا ، ثم يتم ارسالها عبر البريد الإلكتروني .
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