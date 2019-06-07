مع تقدم التقنيات والمزايا.. أسرع 10 سيارات في العالم لعام 2019

متابعة- أميرة خالد(صدى):

تتصارع شركات السيارات على تقديم تقنيات ومزايا تجذب العملاء، والتي من بينها ” سرعة السيارة ” فهي من أكثر العوامل جذبًا للعملاء؛ لذا وفي هذا السياق سنستعرض أسرع 10 سيارات بالعالم لعام 2019.

10- ليكان فينير سوبرسبورت “Lykan Fenyr Supersport”

تتمتع هذه السيارة بمحرك ذي شاحن توربيني مزدوج سعة 4 لترات ويولد قوة 900 حصان، يبلغ وزنها 1200 كيلوجرام، ويمكن أن تتسارع من صفر إلى 97 كيلومترًا في الساعة خلال 2.7 ثانية فقط.

وتبلغ سرعتها القصوى 396 كيلومترًا في الساعة، لتحتل بذلك المركز العاشر في قائمة أسرع السيارات في العالم في 2019.

9- سالين إس 7 توين تيربو “Saleen S7 Twin Turbo”

تولد محرك هذه السيارة قوة 750 حصانًا، ويمكنها التسارع من صفر إلى 97 كيلومترًا في الساعة خلال 2.8 ثانية، ويتميز الهيكل الخارجي لها بأنه مكون من ألياف الكربون.

8- تسلا رودستر “Tesla Roadster”

تبلغ سرعة السيارة نحو 402 كيلومتر في الساعة، ويمكنها التسارع من صفر إلى 97 كيلومترًا في الساعة خلال 1.9 ثانية فقط.

7- كونيجسيج ريجيرا “Koenigsegg Regera”

تزن هذه السيارة نحو 1592 كيلوجرامًا وتبلغ سرعتها 410 كيلومترات في الساعة، و وتحتوي على شاحن توربيني مزدوج سعة 5 لتر يولد قوة 1100 حصان، وبطارية سعة 9 كيلوواط/الساعة، ما يوفر قوة إجمالية للسيارة تبلغ 1500 حصان.

6- إس إس سي ألتيمت إيرو “SSC Ultimate Aero”

هذه السيارة تتمتع بمحرك V8 ذي شاحن توربيني مزدوج يولد قوة 1287 حصانًا، وتزن 1270 كيلوجرامًا، ويمكنها التسارع من صفر إلى 100 كيلومتر في الساعة خلال 2.7 ثانية فقط.

5- بوجاتي فيرون سوبر سبورت “Bugatti Veyron Super Sport”

تبلغ سرعة هذه السيارة 431 كيلومترًا في الساعة، وقد جاء تطوير هذه السيارة بعد سنوات من شراء الشركة الألمانية “فولكس فاجن” لشركة “بوجاتي”، وذلك بهدف تطوير أسرع سيارة في العالم.

4- هينيسي فينوم جي تي “Hennessey Venom GT”

تحتوي هذه السيارة على محرك V8 ذي شاحن توربيني مزدوج سعة 7 لترات يولد قوة 1244 حصانًا، وتبلغ سرعتها القصوى 435 كيلومترًا في الساعة.

3- بوجاتي شيرون “Bugatti Chiron”

تبلغ سرعتها 436 كيلومترًا في الساعة، وتحتوي على محرك W16 توربيني رباعي سعة 8 لترات يولد قوة 1500 حصان، وتزن 1996 كيلوجرامًا، وتتسم بهيكل مغطى بألياف الكربو

2- كوينيجسيج أجيرا آر إس “Koenigsegg Agera RS”

تتسم بمحرك V8 ذي شاحن توربيني سعة 5 لترات يولد قوة 1160 حصانًا، وتبلغ سرعتها 447 كيلومترًا في الساعة

1- هينيسي فينوم إف 5 “Hennessey Venom F5”

وهي أسرع سيارة في العالم بسرعة تبلغ 484 كيلومترًا في الساعة، وهي من إنتاج شركة “هينيسي” الأمريكية التي يقع مقرها في تكساس.